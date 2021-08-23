Стали известны сроки восстановления Модрича
Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен
Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич в ближайшее время вернется к играм за "сливочных", сообщает Лукас Наваррете.
По информации источника, травма Модрича несерьезна. Его присутствие в субботу в игре против "Реал Бетиса" будет зависеть от того, как он себя чувствует и добьётся прогресса на этой неделе.
Но в "Мадриде" считают, что, вероятно, стоит позволить Модричу как следует восстановиться и вернуться после международного перерыва.
Также не пропустите: Доннарумма высказался о конкуренции с Навасом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Французская лига сделала заявление по матчу "Ницца" - "Марсель"
-
"Тоттенхэм" готовит предложение по Криштиану Роналду
-
Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Сестра Роналду - об отменённом голе: "Ограбление начинается"
-
Президент РФС подтвердил намерение отменить лимит на легионеров
Лента новостей
-
"Бетис" подпишет нападающего "Реал Соьедада"
-
Йович останется в "Реале"
-
"Наполи" интересуется Пьяничем
-
Стали известны сроки восстановления Модрича
-
Объявлен окончательный состав сборной России на матчи квалификации к чемпионату мира (фото)
-
Доннарумма высказался о конкуренции с Навасом
-
"Барселона" почти договорилась с двумя капитанами о снижении зарплаты
-
Французская лига сделала заявление по матчу "Ницца" - "Марсель"
-
Голкипер "Шахтера" травмировался и не сыграет с "Монако" в Лиге чемпионов
-
"Боруссия" может подписать футболиста "РБ Лейпцига"
-
Альба согласился на снижение зарплаты
-
"Тоттенхэм" готовит предложение по Криштиану Роналду
-
Сенников назвал лучшего форварда РПЛ
-
"РБ Лейпциг" назвал "Баварии" свои требования по продаже Забитцера
-
Тренер "Милана" огласил сроки возвращения Ибрагимовича на поле
-
Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Сестра Роналду - об отменённом голе: "Ограбление начинается"
-
Президент РФС подтвердил намерение отменить лимит на легионеров
-
"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд "Арсенала" в АПЛ
-
Мамаев - о разводе с женой Аланой: "Ощущение, что я столкнулся с дьяволом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14