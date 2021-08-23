Стали известны сроки восстановления Модрича

Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич в ближайшее время вернется к играм за "сливочных", сообщает Лукас Наваррете.

По информации источника, травма Модрича несерьезна. Его присутствие в субботу в игре против "Реал Бетиса" будет зависеть от того, как он себя чувствует и добьётся прогресса на этой неделе.

Но в "Мадриде" считают, что, вероятно, стоит позволить Модричу как следует восстановиться и вернуться после международного перерыва.

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