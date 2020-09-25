Стали известны сроки восстановления нападающего "Арсенала" Луценко

Главный врач тульского "Арсенала" Александр Резепов рассказал, сколько из-за травмы пропустит форвард Евгений Луценко.

"У Луценко мышечное повреждение, поэтому будем лечить его. Пока сложно сказать, насколько он выбыл, но, скорее всего, на четыре или шесть недель. Может быть, больше, может быть, меньше, будем смотреть динамику", - цитирует Резепова "Р-Спорт".

Напомним, что 33-летний Луценко травмировался в первом тайме матча 8-го тура РПЛ против "Сочи", который состоялся 20 сентября.

В этом сезоне в активе нападающего 1 гол и 1 ассист в 6 играх.

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