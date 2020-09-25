Стали известны сроки восстановления нападающего "Арсенала" Луценко

Теги арсенал тулаевгений луценкотравмы

Стали известны сроки восстановления нападающего "Арсенала" Луценко

Главный врач тульского "Арсенала" Александр Резепов рассказал, сколько из-за травмы пропустит форвард Евгений Луценко.

"У Луценко мышечное повреждение, поэтому будем лечить его. Пока сложно сказать, насколько он выбыл, но, скорее всего, на четыре или шесть недель. Может быть, больше, может быть, меньше, будем смотреть динамику", - цитирует Резепова "Р-Спорт".

Напомним, что 33-летний Луценко травмировался в первом тайме матча 8-го тура РПЛ против "Сочи", который состоялся 20 сентября.

В этом сезоне в активе нападающего 1 гол и 1 ассист в 6 играх.

Не пропустите: Хавбек Кадири вернулся в тульский "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" сделал предложение о трансфере Хюсая

"Спартак" сделал предложение о трансфере Хюсая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов