Стали известны сроки восстановления нападающего "Арсенала" Луценко
Главный врач тульского "Арсенала" Александр Резепов рассказал, сколько из-за травмы пропустит форвард Евгений Луценко.
"У Луценко мышечное повреждение, поэтому будем лечить его. Пока сложно сказать, насколько он выбыл, но, скорее всего, на четыре или шесть недель. Может быть, больше, может быть, меньше, будем смотреть динамику", - цитирует Резепова "Р-Спорт".
Напомним, что 33-летний Луценко травмировался в первом тайме матча 8-го тура РПЛ против "Сочи", который состоялся 20 сентября.
В этом сезоне в активе нападающего 1 гол и 1 ассист в 6 играх.
Не пропустите: Хавбек Кадири вернулся в тульский "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" автоматически прошёл в 1/8 финала Кубка английской лиги
-
"Спартак" сделал предложение о трансфере Хюсая
-
"Рома" близка к подписанию нападающего "Реала"
-
Неймар отреагировал на эмоциональное прощание Месси с Суаресом
-
Менди прокомментировал свой переход в "Челси"
-
Коутиньо выбрал новый номер в "Барселоне"
-
1
Официально: Черевченко возглавил "Химки"
-
"Интер" нацелился на защитника "Шальке"
-
Стали известны сроки восстановления нападающего "Арсенала" Луценко
-
1
Месси высказался об уходе Суареса из "Барселоны"
-
1
"Монако" арендовал хавбека "Бенфики" по прозвищу "Осьминог"
-
Черчесов поделился впечатлениями после просмотра фильма "Стрельцов"
-
Тренер "Маккаби" прокомментировал победу над "Ростовом"
-
1
Глушаков близок к переходу в "Химки"
-
"Челси" готов отдать Кепу в аренду
-
"Милан" впервые за 12 лет не проигрывает в 16 матчах подряд
-
Губерниев: "Надеюсь, наш футбол не дойдёт до уровня чемпионата Ватикана"
-
Впервые в истории немецкая команда обыграла испанскую в матче за Суперкубок УЕФА
-
2
Президент "Атлетико": "Бартомеу - великий. История докажет его правоту"
-
Гвардиола рассказал о кадровых проблемах "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22