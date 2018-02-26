Стали известны сроки восстановления Неймара

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Стали известны сроки восстановления НеймараСтали известны сроки восстановления форварда ПСЖ Неймара, который получил травму во вчерашнем матче французской Лиги 1 против "Марселя".

Так, по сведениям Sky Sports, 26-летний нападающий парижан не сможет выйти на поле в ближайшие три недели. Таким образом, он не сможет помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Напомним, травму Неймара прокомментировал Зидан. | soccernews.ru

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