Стали известны сроки восстановления Неймара

Стали известны сроки восстановления форварда ПСЖ Неймара, который получил травму во вчерашнем матче французской Лиги 1 против "Марселя".

Так, по сведениям Sky Sports, 26-летний нападающий парижан не сможет выйти на поле в ближайшие три недели. Таким образом, он не сможет помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Напомним, травму Неймара прокомментировал Зидан. | soccernews.ru