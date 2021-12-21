Стали известны сроки восстановления Неймара

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Стали известны сроки восстановления НеймараФото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар продолжает восстанавливаться от повреждения, которое он получил в ноябрьском матче Лиги 1 против "Сент-Этьенна" (3:1).

Как сообщает официальный сайт ПСЖ, бразильский нападающий в данный момент продолжает проходить лечение. Ожидается, что он вернется на поле через 4-5 недель.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар сыграл 10 матчей, в которых забив 3 гола.

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