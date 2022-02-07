Стали известны сроки восстановления Нойера

Фото инстаграм Мануэля Нойера

СМИ узнали, сколько пропустит из-за травмы вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер.

Напомним, что 35-летний страж ворот перенёс операцию на коленном суставе.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немец пропустит в лучшем случае от трёх до четырёх недель, в худшем - около шести.

В текущем сезоне Нойер сыграл за "Баварию" 28 матчей и пропустил 28 голов.

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