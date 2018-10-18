Стали известны сроки восстановления основного игрока ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича Игорь Крлич рассказал, что его клиент пропустит меньше двух месяцев из-за травмы голеностопного сустава.

"Восстановление после травмы проходит хорошо. Сейчас ситуация такова, что на полное восстановление может уйти чуть меньше двух месяцев", - приводят слова агента российские СМИ.

В нынешнем сезоне 20-летний Бистрович провел за ЦСКА 7 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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