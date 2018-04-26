Стали известны сроки восстановления основного вратаря "Зенита"



Вратарь "Зенита" Андрей Лунев приступил к индивидуальным тренировкам, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, сейчас голкипер занимается в тренажерном зале. Тренироваться в общей группе он сможет через 2-3 недели. Таким образом он пропустит оставшиеся матчи этого сезона в Премьер-лиге.

Напомним, что в нынешнем сезоне 26-летний Лунев провел за "Зенит" 31 матч во всех турнирах и пропустил 20 голов.

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