Стали известны сроки восстановления Педри
Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен
Стало известно, когда испанский полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес восстановится от очередного повреждения.
Как сообщает журналист Хави Мигель, Педри будет отсутствовать примерно 2-3 недели
По информации источника, медицинский персонал каталонского клуба разработал план для Педри, когда он получил травму в начале сентября - тренироваться с группой 10 раз, прежде чем получить зеленый свет. Но в итоге ему дали зеленый свет после всего 3 тренировок с группой.
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