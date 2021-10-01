Стали известны сроки восстановления Педри

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Стали известны сроки восстановления ПедриФото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Стало известно, когда испанский полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес восстановится от очередного повреждения.

Как сообщает журналист Хави Мигель, Педри будет отсутствовать примерно 2-3 недели

По информации источника, медицинский персонал каталонского клуба разработал план для Педри, когда он получил травму в начале сентября - тренироваться с группой 10 раз, прежде чем получить зеленый свет. Но в итоге ему дали зеленый свет после всего 3 тренировок с группой.

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