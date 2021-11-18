Стали известны сроки восстановления Погба

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник Поль Погба не поможет "Манчестер Юнайтед" в этом году, сообщает AS.

По сведениям издания, 28-летний футболист выбыл из строя на шесть недель из-за травмы правого бедра, полученной на тренировке сборной Франции.

Французский хавбек будет восстанавливаться от повреждения в ОАЭ под присмотром личного тренера.

В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 13 матчей и сделал 7 ассистов.

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