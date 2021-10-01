Стали известны сроки восстановления Понсе

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Стали известны сроки восстановления Понсе

Фото твиттер "Спартака"

Журналист "СЭ" Максим Алланазаров рассказал, сколько пропустит из-за травмы нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе.

По данным инсайдера, на восстановление аргентинцу потребуется от одного до двух месяцев.

Напомним, что у 24-летнего футболиста диагностировано повреждение мениска. В понедельник он перенесёт операцию. 

В текущем сезоне Понсе забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах за "Спартак".

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