Стали известны сроки восстановления Промеса

Фото: инстаграм Промеса/Автор неизвестен

Как сообщает пресс-служба московского "Спартака", травма Квинси Промеса оказалась не значительной.

"По результатам МРТ у Промеса зафиксировано незначительное повреждение мышцы.

Ожидаем, что он вернется в строй к следующему матчу", – говорится в заявлении московского клуба.

Напомним, что голландец травмировался в игре российской премьер-лиги с "Рубином" (0:1).

Уже 30-го июля "красно-белым" предстоит сыграл против "Крыльев Советов" в матче второго тура РПЛ.

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