Стали известны сроки восстановления Промеса
Фото: инстаграм Промеса/Автор неизвестен
Как сообщает пресс-служба московского "Спартака", травма Квинси Промеса оказалась не значительной.
"По результатам МРТ у Промеса зафиксировано незначительное повреждение мышцы.
Ожидаем, что он вернется в строй к следующему матчу", – говорится в заявлении московского клуба.
Напомним, что голландец травмировался в игре российской премьер-лиги с "Рубином" (0:1).
Уже 30-го июля "красно-белым" предстоит сыграл против "Крыльев Советов" в матче второго тура РПЛ.
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