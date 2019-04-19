Стали известны сроки восстановления Рэмзи

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Стали известны сроки восстановления Рэмзи

Валлийский полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи пропустит 2-3 недели из-за травмы, сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Эту травму он получил в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с "Наполи" (1:0).

Таким образом, Рэмзи, скорее всего, пропустит оставшиеся матчи сезона в Премьер-лиге и может вернуться на поле лишь в финале Лиги Европы, если его команда туда попадет.

В худшем случае валлиец вообще больше не сыграет за "Арсенал", так как летом он перейдет в "Ювентус".

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