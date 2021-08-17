Стали известны сроки восстановления Ренату Санчеша
"Лилль" опубликовал официальное заявление о травме полузащитника Ренату Санчеша.
Пресс-служба французского клуба сообщила, что 23-летний футболист перенёс операцию на мениске правого колена.
На восстановление после хирургического вмешательства португальскому хавбеку потребуется около шести недель.
В прошлом сезоне Санчеш сыграл за "Лилль" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
Не пропустите: Трансфер Санчеша временно заморожен из-за травмы игрока. | http://soccernews.ru
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