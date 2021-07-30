Стали известны сроки восстановления Рэшфорда

Фото: инстаграм Рэшфорда/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд согласился сделать операцию на плече.

Как сообщает The Telegraph, операция должна состояться на следующей неделе, а восстановление займет чуть менее 3 месяцев.

Напомним, что футболист повредил мышцу на левом плече еще первого ноября 2020 года в игре против лондонского "Арсенала".

Англичанин пропустит 9 матчей в английской премьер-лиге, а также половину группового этапа Лиги чемпионов.

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