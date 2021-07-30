Стали известны сроки восстановления Рэшфорда

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

Стали известны сроки восстановления РэшфордаФото: инстаграм Рэшфорда/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд согласился сделать операцию на плече.

Как сообщает The Telegraph, операция должна состояться на следующей неделе, а восстановление займет чуть менее 3 месяцев.

Напомним, что футболист повредил мышцу на левом плече еще первого ноября 2020 года в игре против лондонского "Арсенала".

Англичанин пропустит 9 матчей в английской премьер-лиге, а также половину группового этапа Лиги чемпионов.

Также не пропустите: Бензема попрощался с Вараном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Ирака сделала предложение Черчесову. Тренер уже дал ответ

Сборная Ирака сделала предложение Черчесову. Тренер уже дал ответ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов