Стали известны сроки восстановления Роналду

Стали известны результаты медобследования форварда "Реала" Криштиану Роналду.

Как сообщает Todomercadoweb, на восстановление от повреждения лодыжки, которое Роналду получил в матче с "Барселоной" (2:2), потребуется около одной недели.

Скорее всего, Роналду пропустит матчи Примеры с "Севильей" и "Сельтой". К финалу Лиги Чемпионов португалец будет полностью готов.

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