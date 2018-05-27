Стали известны сроки восстановления Салаха

Теги египетливерпульмохамед салах

Стали известны сроки восстановления Салаха

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах сможет сыграть на ЧМ-2018.

Как сообщил министр спорта Египта Халед Абдель Азиз, Салаху на восстановление после повреждения плеча потребуется всего две недели.

Напомним, что ЧМ-2018 стартует 14 июня.

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