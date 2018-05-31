Стали известны сроки восстановления Салаха

Теги египетмохамед салахроссия

Стали известны сроки восстановления Салаха
Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах продолжает восстанавливаться после травмы, сообщают египетские СМИ.

По сведениям источника, футболист должен приступить к тренировкам в общей группе через 10 дней. 

Таким образом, форвард, по всей видимости, пропустит матч первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Уругвая (15 июня), но сможет сыграть в поединке с Россией (19 июня).

Не пропустите: Салах успеет восстановиться к матчу со сборной России. | http://soccernews.ru

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