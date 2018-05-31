Стали известны сроки восстановления Салаха



Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах продолжает восстанавливаться после травмы, сообщают египетские СМИ.

По сведениям источника, футболист должен приступить к тренировкам в общей группе через 10 дней.

Таким образом, форвард, по всей видимости, пропустит матч первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Уругвая (15 июня), но сможет сыграть в поединке с Россией (19 июня).

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