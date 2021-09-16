Стали известны сроки восстановления Щенникова

Теги цска москвагеоргий щенниковтравмы

Стали известны сроки восстановления Щенникова Фото: инстаграм Георгия Щенникова

Защитник ЦСКА Георгий Щенников выбыл из-за травмы.

Как сообщает ТАСС, у 30-летнего игрока диагностировано повреждение икроножной мышцы, из-за которого он пропустит до полутора недель.

В текущем сезоне Щенников принял участие в одной игре. Последний раз он появлялся на поле 25 июля.

Напомним, что в понедельник ЦСКА сыграет против "Спартака".

Читайте также: Заболотный может пропустить матч со "Спартаком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" утвердила бюджет на сезон

"Барселона" утвердила бюджет на сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов