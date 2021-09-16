Стали известны сроки восстановления Щенникова

Фото: инстаграм Георгия Щенникова

Защитник ЦСКА Георгий Щенников выбыл из-за травмы.

Как сообщает ТАСС, у 30-летнего игрока диагностировано повреждение икроножной мышцы, из-за которого он пропустит до полутора недель.

В текущем сезоне Щенников принял участие в одной игре. Последний раз он появлялся на поле 25 июля.

Напомним, что в понедельник ЦСКА сыграет против "Спартака".

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