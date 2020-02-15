Стали известны сроки восстановления Сенси, получившего стрессовый перелом ноги

Полузащитник миланского "Интера" Стефано Сенси вернётся в строй в марте, сообщает итальянская пресса.

24-летний футболист из-за стрессового перелома ладьевидной кости левой ноги пропустит от 15 до 20 дней.

В текущем сезоне Сенси сыграл за "Интер" 17 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Права на хавбека принадлежат "Сассуоло", а за "нерадзурри" он выступает по договору аренды.

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