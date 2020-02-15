Стали известны сроки восстановления Сенси, получившего стрессовый перелом ноги

Теги стефано сенсиинтер милантравмы

Стали известны сроки восстановления Сенси, получившего стрессовый перелом ноги

Полузащитник миланского "Интера" Стефано Сенси вернётся в строй в марте, сообщает итальянская пресса.

24-летний футболист из-за стрессового перелома ладьевидной кости левой ноги пропустит от 15 до 20 дней.

В текущем сезоне Сенси сыграл за "Интер" 17 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Права на хавбека принадлежат "Сассуоло", а за "нерадзурри" он выступает по договору аренды.

Не пропустите: "Интер" потребует включить Гризманна в сделку по Лаутаро Мартинесу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне

"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 23 54
2 Ювентус Ювентус 23 54
3 Лацио Лацио 23 53
4 Аталанта Аталанта 23 42
5 Рома Рома 23 39
6 Хеллас Верона Хеллас Верона 23 34
7 Болонья Болонья 23 33
8 Кальяри Кальяри 23 32
9 Парма Парма 23 32
10 Милан Милан 23 32
11 Наполи Наполи 23 30
12 Сассуоло Сассуоло 23 29
13 Торино Торино 23 27
14 Фиорентина Фиорентина 23 25
15 Удинезе Удинезе 23 25
16 Сампдория Сампдория 23 23
17 Лечче Лечче 23 22
18 Дженоа Дженоа 23 19
19 Брешия Брешия 23 16
20 СПАЛ СПАЛ 23 15
Полная таблица

топ-5 тегов