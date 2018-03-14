Стали известны сроки восстановления Сигурдссона

Стали известны сроки восстановления полузащитника "Эвертона" Гульфи Сигурдссона, который травмировал колено в недавнем матче с "Брайтоном".

Как сообщает официальный твиттер "ирисок", из-за повреждения связок 28-летний исландец выбыл на срок от шести до восьми недель.

Ранее сообщалось, что Сигурдссон может пропустить остаток сезона и не поехать на Чемпионат Мира 2018 года в России. | http://soccernews.ru