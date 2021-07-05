Стали известны сроки восстановления Спинаццолы

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Стали известны сроки восстановления Спинаццолы

Фото твиттер Фабрицио Романо

Левый защитник "Ромы" и сборной Италии Леонардо Спинаццола вернётся в строй не раньше следующего года.

По информации Sky Sport Italia, из-за травмы 28-летний футболист пропустит от шести до семи месяцев.

Напомним, что фулбек порвал ахиллово сухожилие во время матча 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1).

В прошлом сезоне Спинаццола сыграл за "Рому" 39 матчей, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: "Рома" уже нашла замену травмированному Спинаццоле. | http://soccernews.ru
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