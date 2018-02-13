Стали известны сроки восстановления Старриджа

Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью озвучил предварительные сроки восстановления форварда Дэниэла Старриджа, который травмировался в дебюте матча против "Челси".

"Травма Старриджа стала большим ударом для команды. Он потянул заднюю поверхность бедра после рывка на 60 метров. На следующей неделе в Кубке Англии он не сыграет. Надеюсь он вернётся на поле через две недели" - цитирует Пардью Sky Sports.

Отметим, что Старридж пока сыграл за "Вест Бромвич" только 3 матча. | http://soccernews.ru