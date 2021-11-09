Стали известны сроки восстановления Тилеманса

Фото инстаграм Юри Тилеманса

Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс выбыл из строя из-за травмы голеностопа.

По информации The Athletic, на восстановление бельгийцу потребуется от двух до трёх недель.

24-летний футболист пропустит ноябрьские матчи своей сборной и, возможно, несколько игр "Лестера".

В текущем сезоне в активе Тилеманса 3 гола и 3 ассиста в 17 встречах в составе "лис".

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