Стали известны сроки восстановления Тилеманса

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Стали известны сроки восстановления Тилеманса

Фото инстаграм Юри Тилеманса

Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс выбыл из строя из-за травмы голеностопа.

По информации The Athletic, на восстановление бельгийцу потребуется от двух до трёх недель.

24-летний футболист пропустит ноябрьские матчи своей сборной и, возможно, несколько игр "Лестера".

В текущем сезоне в активе Тилеманса 3 гола и 3 ассиста в 17 встречах в составе "лис".

Не пропустите: "Ливерпуль" и "Бавария" наблюдают за хавбеком "Лестера". | http://soccernews.ru
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