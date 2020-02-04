Стали известны сроки восстановления Усмана Дембеле

СМИ узнали, сколько пропустит из-за очередной травмы вингер "Барселоны" Усман Дембеле.

Напомним, что француз получил повреждение бедра в ходе вчерашней тренировки.

По информации AS, 22-летний футболист не сможет играть ещё как минимум две недели.

В последний раз Дембеле выходил на поле 27 ноября. В текущем сезоне в его активе 9 матчей и 1 гол.

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