Стали известны сроки восстановления Усмана Дембеле

1 Теги барселонаусман дембелетравмы

Стали известны сроки восстановления Усмана Дембеле

СМИ узнали, сколько пропустит из-за очередной травмы вингер "Барселоны" Усман Дембеле.

Напомним, что француз получил повреждение бедра в ходе вчерашней тренировки.

По информации AS, 22-летний футболист не сможет играть ещё как минимум две недели.

В последний раз Дембеле выходил на поле 27 ноября. В текущем сезоне в его активе 9 матчей и 1 гол.

Не пропустите: Месси и Пике поругались на тренировке "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Это, капец! Купили полено на свою голову.

Ответить

главное

На этой неделе в Европе пройдет куча интересных матчей: мы расскажем, чем скоротать время до выходных!

На этой неделе в Европе пройдет куча интересных матчей: мы расскажем, чем скоротать время до выходных!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов