Стали известны сроки восстановления Вальверде и Куртуа

Фото: инстаграм Куртуа/Автор неизвестен

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа и хавбек Федерико Вальверде прошли медицинское обследование после повреждений в матче против "Барселоны" (2:1).

Как сообщает Мигель Анхель Диас, Куртуа в полном порядке и будет готов уже к матчу против "Осасуны" в 11-м туре Ла Лиги.

В то же время Марио Кортехьяна пишет, что Федерико Вальверде пропустит до 10 дней и будет готов уже к матчу против "Шахтера" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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