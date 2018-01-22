Стали известны сроки восстановления Вермалена

"Барселона" на своём официальном сайте опубликовала информацию о сроках восстановления бельгийского защитника Томаса Вермалена.

32-летний центрбек прошёл медобследование в связи с травмой задней поверхности бедра, по итогам которого стало известно, что он пропустит две недели.

Отметим, что в этом сезоне Вермален сыграл за "Барселону" 14 матчей и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru