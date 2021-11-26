Стали известны сроки восстановления Верратти и Эрреры

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Стали известны сроки восстановления Верратти и Эрреры

Фото инстаграм Марко Верратти

Полузащитники Марко Верратти и Андер Эррера не помогут ПСЖ в ближайших матчах, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, итальянец пропустит ещё три недели, а испанец выбыл примерно на месяц.

Верратти восстанавливается после травмы квадрицепса, а Эррера получил повреждение задней поверхности бедра.

В текущем сезоне Марко провел 8 матчей за ПСЖ, а Андер забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 18 играх.

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