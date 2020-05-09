Стали известны сроки восстановления защитника "Барселоны" Умтити

СМИ узнали, на какой срок выбыл из строя центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити.

Напомним, что у француза диагностировано повреждение правого голеностопа.

По информации AS, 26-летний футболист пропустит из-за травмы от двух до трёх недель.

В текущем сезоне Умтити сыграл за "Барсу" всего 16 матчей, результативными действиями не отличался.

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