Стали известны сроки восстановления защитника "Барселоны" Умтити

Теги барселонасамюэль умтититравмы

Стали известны сроки восстановления защитника "Барселоны" Умтити

СМИ узнали, на какой срок выбыл из строя центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити.

Напомним, что у француза диагностировано повреждение правого голеностопа.

По информации AS, 26-летний футболист пропустит из-за травмы от двух до трёх недель.

В текущем сезоне Умтити сыграл за "Барсу" всего 16 матчей, результативными действиями не отличался.

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