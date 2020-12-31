Стали известны сроки восстановления защитника "Ливерпуля" Матипа

Теги ливерпульжоэль матиптравмы

Стали известны сроки восстановления защитника "Ливерпуля" Матипа

СМИ узнали, сколько пропустит из-за травмы центральный защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип.

По информации Daily Mail, 29-летний камерунец не поможет "красным" на протяжении примерно трёх недель.

Футболист восстанавливается после повреждения приводящей мышцы.

В текущем сезоне Матип сыграл за "Ливерпуль" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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