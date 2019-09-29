Стали известны сроки восстановления защитника "Спартака" Жиго

Французский защитник московского "Спартак" Самюэль Жиго пропустит около месяца из-за травмы, сообщают российские СМИ.

Футболист получил мышечное повреждение в матче 1/16 финала Кубка России против "КАМАЗа" (2:1).

Таким образом, француз пропустит матчи Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром", "Рубином" и "Локомотивом", а также поединок 1/8 финала Кубка России с "Ростовом".

В нынешнем сезоне 25-летний Жиго провел за "Спартак" 15 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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