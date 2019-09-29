Стали известны сроки восстановления защитника "Спартака" Жиго
Французский защитник московского "Спартак" Самюэль Жиго пропустит около месяца из-за травмы, сообщают российские СМИ.
Футболист получил мышечное повреждение в матче 1/16 финала Кубка России против "КАМАЗа" (2:1).
Таким образом, француз пропустит матчи Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром", "Рубином" и "Локомотивом", а также поединок 1/8 финала Кубка России с "Ростовом".
В нынешнем сезоне 25-летний Жиго провел за "Спартак" 15 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|11
|25
|2
|Ростов
|11
|23
|3
|Локомотив Москва
|11
|23
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|5
|Краснодар
|10
|20
|6
|Уфа
|11
|15
|7
|Урал
|11
|14
|8
|Арсенал Тула
|10
|14
|9
|Спартак Москва
|11
|14
|10
|Оренбург
|11
|11
|11
|Крылья Советов
|11
|11
|12
|Рубин
|11
|11
|13
|Динамо Москва
|11
|10
|14
|Сочи
|10
|9
|15
|Ахмат
|10
|9
|16
|Тамбов
|11
|8