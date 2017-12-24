Стали известны сроки восстановления Жиру

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Стали известны сроки восстановления Жиру

Форвард "Арсенала" Оливье Жиру получил повреждение в матче с "Вест Хэмом" (1:0).

Как сообщает Lequipe, у футболиста выявлено повреждение подколенного сухожилия. На восстановление игроку потребуется около 6 недель.

В текущем сезоне Жиру провел 25 матчей и забил 7 голов.

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