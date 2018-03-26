Стали известны сроки восстановления Зобнина

Стали известны сроки восстановления полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина, который травмировался в игре за сборную России.

Так, руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов рассказал: "Это не хирургический случай, так что лечение будет консервативным. Ориентировочный срок восстановления Романа - до 14-ти дней".

Отметим, что у 24-летнего хавбека выявлено частичное повреждение боковой связки левого коленного сустава.

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