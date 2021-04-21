Стали известны сроки возвращения Ловрена на поле
Фото: Твиттер @Dejan06Lovren
Защитник "Зенита" Деян Ловрен не будет готов к игре 27-го тура Российской Премьер-Лиги против "Ротора" из-за травмы, сообщил главный тренер питерского клуба Сергей Семак.
Хорват уже пропустил матчи с "Сочи" (2:1) и "Краснодаром" (2:2) из-за повреждения мышечных тканей.
"Пока он занимается по индивидуальной программе, и к этой игре не будет готов. К следующей? Посмотрим, надеюсь, у него будет шанс сыграть с "Локомотивом", — цитирует Семака официальный сайт "сине-бело-голубых".
В текущем сезоне Ловрен выходил на поле в 28 матчах за клуб и отметился двумя забитыми мячами.
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