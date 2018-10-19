Стали известны сроки возвращения на поле Де Брюйне

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Стали известны сроки возвращения на поле Де Брюйне

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне близок к возвращению в строй, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, в пятницу футболист пройдет контрольный тест на физическую форму. Если все будет в порядке, то он сможет сыграть в матче девятого тура чемпионата Англии с "Бернли", который состоится 20 октября.

Напомним, что хавбек травмировался в середине августа. Ожидалось, что он пропустит три месяца, но восстановление прошло быстрее.

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