Стали известны сроки возвращения в строй Глушакова
Наставник "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал о состоянии здоровья новичка своей команды Дениса Глушакова.
"В ближайшие два-три дня Глушаков должен приступить к работе в общей группе. Посмотрим на его состояние", - сказал Рахимов.
Напомним, что этим летом 32-летний Глушаков перебрался в "Ахмат" из "Спартака". Полузащитник присоединился к грозненскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "1+1".
Впрочем, дебют экс-игрока сборной России за новую команду пока не состоялся. Он пропустил три матча из-за мышечных проблем.
Не пропустите: Радимов обвинил Глушакова в поражении "Спартака" в матче с "Тамбовом". | http://soccernews.ru
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