Стали известны сроки возвращения в строй Головина

Стали известны сроки возвращения в строй полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, информирует Р-Спорт.

Так, по сведениям источника, 21-летний хавбек, у которого было диагностировано повреждение голеностопного сустава, вернется к полноценным тренировкам вместе со своей командой уже через полторы недели.

Напомним, несмотря на травму, Головин все равно приедет в расположение сборной России. | soccernews.ru