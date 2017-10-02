Стали известны сроки возвращения в строй Головина

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Стали известны сроки возвращения в строй ГоловинаСтали известны сроки возвращения в строй полузащитника московского ЦСКА Александра Головина, информирует Р-Спорт.

Так, по сведениям источника, 21-летний хавбек, у которого было диагностировано повреждение голеностопного сустава, вернется к полноценным тренировкам вместе со своей командой уже через полторы недели.

Напомним, несмотря на травму, Головин все равно приедет в расположение сборной России. | soccernews.ru

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