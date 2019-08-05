Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Оренбурга" на матч 4-го тура РПЛ

Тренерские штабы "Ахмата" и "Оренбурга" огласили стартовые составы на матч 4-го тура чемпиона России.



Матч пройдет сегодня, 5 августа, на "Ахмат Арене". Начало - в 20:00 (мск).



"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Глушаков, Кадыров, Гащенков, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.

"Оренбург": Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Мишкич, Рикарду, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Руденко, Козлов, Маляров, Аюпов, Бидловский, Чуканов.

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