Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Оренбурга" на матч 4-го тура РПЛ
Тренерские штабы "Ахмата" и "Оренбурга" огласили стартовые составы на матч 4-го тура чемпиона России.
Матч пройдет сегодня, 5 августа, на "Ахмат Арене". Начало - в 20:00 (мск).
"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.
Запасные: Гудиев, Мусалов, Глушаков, Кадыров, Гащенков, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.
"Оренбург": Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Мишкич, Рикарду, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Руденко, Козлов, Маляров, Аюпов, Бидловский, Чуканов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Краснодар
|4
|7
|5
|Урал
|4
|7
|6
|Арсенал Тула
|4
|7
|7
|Локомотив Москва
|4
|7
|8
|Рубин
|4
|7
|9
|Динамо Москва
|4
|5
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Уфа
|4
|4
|12
|Тамбов
|4
|3
|13
|Ахмат
|3
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|3
|0