Стали известны стартовые составы Англии и Словении

Сборные Англии и Словении объявили стартовые составы на сегодняшний матч.

Англия: Харт, Уокер, Кэйхилл, Стоунз, Бертран, Дайер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Стерлинг, Рэшфорд, Кейн.

Словения: Облак, Струна, Мевля, Цесар, Йокич, Безьяк, Крхин, Ротман, Вербич, Иличич, Шпорар.

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