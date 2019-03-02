Стали известны стартовые составы "Арсенала" и ЦСКА
Тренерские штабы тульского "Арсенала" и ЦСКА назвали стартовые составы на сегодняшний матч.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Напомним, что поединок проходит в Грозном и начнется в 14:00 (мск).
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|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
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|Динамо Москва
|17
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|13
|Анжи
|18
|18
|14
|Крылья Советов
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|Уфа
|17
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|Енисей Красноярск
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|10