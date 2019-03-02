Стали известны стартовые составы "Арсенала" и ЦСКА

Тренерские штабы тульского "Арсенала" и ЦСКА назвали стартовые составы на сегодняшний матч.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Напомним, что поединок проходит в Грозном и начнется в 14:00 (мск).

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