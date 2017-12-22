Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Ливерпуля"

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Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Ливерпуля"

"Арсенал" и "Ливерпуль" объявили стартовые составы на сегодняшний матч.

"Арсенал": Чех, Бельерин, Косиельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Джака, Уилшир, Озил, Айвоби, Ляказетт, Санчес.

"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Клаван, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Джан, Коутиньо, Мане, Салах, Фирмино.

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