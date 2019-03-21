Стали известны стартовые составы Бельгии и России

Сборные Бельгии и России назвали стартовые составы на игру квалификации Евро-2020.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Дендокер, Тилеманс, Мертенс, Торган Азар, Эден Азар, Бойата, Кастань, Батшуайи.

Россия: Гильерме, Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков, Кузяев, Ахметов, Головин, Черышев, Дзюба.

Поединок между сборными начнется в 22:45 по московскому времени.

Читайте также: Скрытые фавориты: 5 команд, за которыми стоит последить в ходе квалификации к Евро-2020. | http://soccernews.ru