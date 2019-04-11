Стали известны стартовые составы "Бенфики" и "Айнтрахта"
"Бенфика" и "Айнтрахт" определились со стартовыми составами на матч четвертьфинала Лиги Европы.
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Фейса, Рубен Диаш, Коршья, Серви, Самарис, Рафа Силва, Жардел, Жоау Фелиш, Жедсон Фернандеш.
"Айнтрахт": Трапп, Н'Дика, Ребич, Фернандес, Йович, Костич, Хинтереггер, Роде, Абрахам, Хасебе, да Коста.
Напомним, что матч начнется в 22:00 (мск).
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|5
|4
|Лудогорец
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|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
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|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
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|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
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|7
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|5
|Группа D
|М
|О
|1
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|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
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|Андерлехт
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|3
|Группа E
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|6
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|2
|Спортинг Лиссабон
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|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
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|БАТЭ
|6
|9
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|Фехервар
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