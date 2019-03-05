Стали известны стартовые составы "Боруссии" и "Тоттенхэма"

Дортмундская "Боруссия" и "Тоттенхэм" назвали стартовые составы на ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Боруссия": Бюрки, Диалло, Вайгль, Аканджи, Вольф, Витсель, Геррейру, Гетце, Ройс, Санчо, Алькасер

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Дэвис, Орье, Сиссоко, Уиенкс, Эриксен, Кейн, Сон

Поединок начнется в 23:00 (мск). В первом матче "шпоры" разгромили "шмелей" со счетом 3:0.

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