Стали известны стартовые составы команд на матч "Ювентус" - "Лацио"

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Стали известны стартовые составы команд на матч "Ювентус" - "Лацио"

"Ювентус" и "Лацио" объявили стартовые составы на матч за Суперкубок Италии.

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бенатиа, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

"Лацио": Стракоша, Уоллес, де Врей, Раду, Баста, Пароло, Лейва, Луис Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Иммобиле.

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