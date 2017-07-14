Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок России

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Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок России

"Спартак" и "Локомотив" объявили стартовые составы на матч за Суперкубок России.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков (к), Попов, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.

Запасные: Селихов, Петкович, Тигиев, Кутепов, Леонтьев, Ананидзе, Бакаев, Мельгарехо, Нимели, Давыдов.

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игорь Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Лапшов, Касаев, Коломейцев, Антон Миранчук, Корян, Лысов, Галаджан.

Читайте также: Суперкубок открывает сезон: "Спартак" сразится с "Локомотивом". | http://soccernews.ru

комментарии
Абэ

Футбол 4-го сорта. Неужели кто-нибудь будет смотреть это.

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