Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Зенита" на очный матч 24-го тура РПЛ

Тренерские штабы "Краснодара" и "Зенита" определились со стартовыми составами своих команд на очный матч 24-го тура чемпионата России.

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Петров, Перейра, Газинский, Уткин, Вандерсон, Классон, Игнатьев.

"Зенит": Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Ригони, Барриос, Оздоев, Азмун, Дзюба, Дриусси.

Напомним, что матч "Краснодар" - "Зенит" начнётся в 21:00 по московскому времени.

В преддверии игры "сине-бело-голубые" лидируют в турнирной таблице РПЛ, а "быки" занимают третье место.

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