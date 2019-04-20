Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Зенита" на очный матч 24-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Зенита" на очный матч 24-го тура РПЛ

Тренерские штабы "Краснодара" и "Зенита" определились со стартовыми составами своих команд на очный матч 24-го тура чемпионата России.

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Петров, Перейра, Газинский, Уткин, Вандерсон, Классон, Игнатьев.

"Зенит": Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Ригони, Барриос, Оздоев, Азмун, Дзюба, Дриусси.

Напомним, что матч "Краснодар" - "Зенит" начнётся в 21:00 по московскому времени.

В преддверии игры "сине-бело-голубые" лидируют в турнирной таблице РПЛ, а "быки" занимают третье место.

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"Локомотив" и ЦСКА поделили очки в матче 24-го тура РПЛ

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 23 48
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 23 42
3 Краснодар Краснодар 23 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 23 40
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
8 Ростов Ростов 24 35
9 Ахмат Ахмат 24 33
10 Рубин Рубин 23 30
11 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
12 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
13 Урал Урал 23 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
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