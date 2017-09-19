Стали известны стартовые составы "Лестера" и "Ливерпуля" на сегодняшний матч

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Стали известны стартовые составы "Лестера" и "Ливерпуля" на сегодняшний матч

"Лестер" и "Ливерпуль" объявили стартовые составы на игру в рамках Кубка английской лиги.

"Лестер": Хамер - Амарти, Морган, Драгович, Чилвелл - Олбрайтон, Иборра, Ндиди, Грей - Слимани, Ульоа

"Ливерпуль": Уорд - Фланаган, Гомес, Клаван, Робертсон - Груйич, Хендерсон, Вейналдум - Окслейд-Чемберлен, Соланке, Коутиньо

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