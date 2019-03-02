Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Крыльев Советов"

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Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Крыльев Советов"

Тренерские штабы "Локомотива" и "Крыльев Советов" назвали стартовые составы на сегодняшнюю игру.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Лысов, Хеведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.

"Крылья Советов": Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Рохель, Самедов, Джано, Антон Паул, Канунников, Шейдаев.

Поединок между клубами начнется в 16:30 по московскому времени.

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