Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити"

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Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити"

Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" на центральный матч 16 тура АПЛ, который состоится на "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо, Янг, Матич, Андер Эррера, Лингард, Рэшфорд, Мартиаль, Лукаку

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани, Делф, Фернандиньо, Давид Силва, Де Брюйне, Сане, Стерлинг, Жезус

Не пропустите: "Арсенал" спас уже 10 очков в текущем сезоне АПЛ, проигрывая по ходу матчей. | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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