Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" на центральный матч 16 тура АПЛ, который состоится на "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо, Янг, Матич, Андер Эррера, Лингард, Рэшфорд, Мартиаль, Лукаку

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани, Делф, Фернандиньо, Давид Силва, Де Брюйне, Сане, Стерлинг, Жезус

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