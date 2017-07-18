Стали известны стартовые составы "Милана" и дортмундской "Боруссии" на матч в рамках Международного кубка чемпионов

"Милан" и дортмундская "Боруссия" объявили стартовые составы на матч Международного кубка чемпионов, который проходит в Китае.

"Милан": Сторари, Маури, Бонавентура, Ньянг, Борини, Кессье, Сапата, Абате, Палетта, Рикардо Родригес, Бакка.

Боруссия: Вейденфеллер, Загаду, Бартра, Дембеле, Шахин, Обамеянг, Роде, Пулишич, Папастапопулос, Пищек, Кастро.

Отметим, что это первые матчи "Боруссии" под руководством Петера Боса. В свою очередь за "Милан" выступят несколько новичков клуба, такие как Рикардо Родригес и Франк Кессье.

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