Стали известны стартовые составы "Милана" и дортмундской "Боруссии" на матч в рамках Международного кубка чемпионов
"Милан" и дортмундская "Боруссия" объявили стартовые составы на матч Международного кубка чемпионов, который проходит в Китае.
"Милан": Сторари, Маури, Бонавентура, Ньянг, Борини, Кессье, Сапата, Абате, Палетта, Рикардо Родригес, Бакка.
Боруссия: Вейденфеллер, Загаду, Бартра, Дембеле, Шахин, Обамеянг, Роде, Пулишич, Папастапопулос, Пищек, Кастро.
Отметим, что это первые матчи "Боруссии" под руководством Петера Боса. В свою очередь за "Милан" выступят несколько новичков клуба, такие как Рикардо Родригес и Франк Кессье.
Читайте также: Международный кубок чемпионов: "Милан" и дортмундская "Боруссия" открывают китайскую лигу. | http://soccernews.ru
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